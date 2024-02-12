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Партизани розвідали частину бригади в Зайбакаллі, що воює проти України

Фото: партизани провели розвідку військової частини бригади, що воює проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку військової частини 06705 у Забайкальському краї, військові якої беруть участь у бойових діях на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху.

Агенти провели розвідку 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується в місті Борзя Забайкальського краю. Зібрано інформацію про рід та кількість техніки у бригаді й маршрути її пересування.

В "АТЕШ" зазначили, що ця бригада активно бере участь у бойових діях на території України. На початку повномасштабного вторгнення один із батальйонів цієї бригади зазнав дуже великих втрат - близько 60% особового складу.

Діяльність партизанів "АТЕШ" в тилу ворога

Днями українські партизани виявили радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", що розташована на південний захід від аеродрому тимчасово окупованого Джанкоя в Криму.

Також партизани знайшли місце, де окупанти ховають техніку у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області. Також вдалося засікти її переміщення.

Крім того, партизани встановили координати розташування ППО С-400 у Москві.

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