UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (фото)

Фото: партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські спецназівці загону "Арбат" облаштували таємну основу в тимчасово окупованій Горлівці. Попри заходи конспірації партизани її знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти змогли близько підібратися до одного з бойових підрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Партизани з'ясували, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації.

"Допуск автомобільної техніки на території дозволено лише командному складу загону та на військових номерах", - зазначають вони.

 

Крім того, за сигналом тривоги, весь особовий склад залишає розташування і зменшується або пішки, або на особистому транспорті подалі від військового об'єкта.

Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час, щоб не потрапити на очі місцевим.

Ситуація у Горлівці

Російські війська окупували місто Горлівка Донецької області у 2014 році. За цей час у ньому з'явилася велика кількість місць для зберігання техніки та дислокації окупантів.

Такі об'єкти є прямою метою для ударів українських військ. У грудні 2023 року повідомлялося, що ЗСУ зайняли терикон на північно-західній околиці Горлівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГорлівкаВійна в Україні