Партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (фото)

Російські спецназівці загону "Арбат" облаштували таємну основу в тимчасово окупованій Горлівці. Попри заходи конспірації партизани її знайшли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агенти змогли близько підібратися до одного з бойових підрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Партизани з'ясували, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації.
"Допуск автомобільної техніки на території дозволено лише командному складу загону та на військових номерах", - зазначають вони.
Крім того, за сигналом тривоги, весь особовий склад залишає розташування і зменшується або пішки, або на особистому транспорті подалі від військового об'єкта.
Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час, щоб не потрапити на очі місцевим.
Російські війська окупували місто Горлівка Донецької області у 2014 році. За цей час у ньому з'явилася велика кількість місць для зберігання техніки та дислокації окупантів.
Такі об'єкти є прямою метою для ударів українських військ. У грудні 2023 року повідомлялося, що ЗСУ зайняли терикон на північно-західній околиці Горлівки.
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