Партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (фото)

"Агенти змогли близько підібратися до одного з бойових підрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Партизани з'ясували, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації.

"Допуск автомобільної техніки на території дозволено лише командному складу загону та на військових номерах", - зазначають вони.

Крім того, за сигналом тривоги, весь особовий склад залишає розташування і зменшується або пішки, або на особистому транспорті подалі від військового об'єкта.

Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час, щоб не потрапити на очі місцевим.