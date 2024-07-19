Партизаны рассекретили расположение спецназовцев РФ в Горловке (фото)

"Агенты смогли близко подобраться к одному из боевых подразделений на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Партизаны выяснили, что личный транспорт оккупантов паркуется вокруг территории, дежурство на КПП происходит в гражданской одежде по три человека для конспирации.

"Допуск автомобильной техники на территории разрешен только командному составу отряда и на военных номерах", - отмечают они.

Кроме того, по сигналу тревоги, весь личный состав покидает расположение и убывает либо пешком, либо на личном транспорте подальше от военного объекта.

Перемещение грузовых автомобилей происходит только в ночное время, чтобы не попадаться на глаза местным.