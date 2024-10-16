Партизани розкрили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці: що відомо (фото)

Партизани знайшли секретне місце дислокації окупантів у Горлівці. Тут, зокрема, багато загарбників із Бурятії.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агенти виявили активність російських військовослужбовців біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського, поряд із залізничною станцією Байрак (Горлівка)", - йдеться у повідомленні.
Партизани з'ясували, що тут розміщено підрозділи 132-ї ОМСбр.
"Зафіксовано постачання важливої апаратури, яку привозять уночі на службових автомобілях. Також на території гуртожитку було помічено військових із Бурятії, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення", - уточнюють в "АТЕШ".
Партизани зазначають, що все частіше фіксують розміщення російських військовослужбовців на цивільних об'єктах, де вони прикриваються мирним населенням.
Горлівка - місто в Донецькій області. Окупанти захопили Горлівку у 2014 році. З того часу місто перетворилося на місце зосередження техніки та живої сили РФ, яка задіяна на фронті.
Сили оборони постійно проводять операції, метою яких є ослаблення можливостей загарбника, зокрема у Горлівці. Наприклад, раніше ЗСУ зрівняли із землею штаб окупантів під Горлівкою. Крім того, у грудні 2023 року ЗСУ зайняли терикон на північно-західній околиці Горлівки.
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