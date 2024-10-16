Партизани розкрили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці: що відомо (фото)

Ситуація у Горлівці

Горлівка - місто в Донецькій області. Окупанти захопили Горлівку у 2014 році. З того часу місто перетворилося на місце зосередження техніки та живої сили РФ, яка задіяна на фронті.

Сили оборони постійно проводять операції, метою яких є ослаблення можливостей загарбника, зокрема у Горлівці. Наприклад, раніше ЗСУ зрівняли із землею штаб окупантів під Горлівкою. Крім того, у грудні 2023 року ЗСУ зайняли терикон на північно-західній околиці Горлівки.

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