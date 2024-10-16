Партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке: что известно (фото)

"Агенты обнаружили активность российских военнослужащих около здания общежития по улице Курнатовского, рядом с ЖД станцией Байрак (Горловка)", - говорится в сообщении.

Партизаны выяснили, что что здесь размещены подразделения 132-й ОМСбр.

"Зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую привозят ночью на служебных автомобилях. Также на территории общежития были замечены военные из Бурятии, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения", - уточняют в "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что все чаще фиксируют размещение российских военнослужащих на гражданских объектах, где они прикрываются мирным населением.