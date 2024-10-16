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Партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке: что известно (фото)

Фото: партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты обнаружили активность российских военнослужащих около здания общежития по улице Курнатовского, рядом с ЖД станцией Байрак (Горловка)", - говорится в сообщении.

Партизаны выяснили, что что здесь размещены подразделения 132-й ОМСбр.

"Зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую привозят ночью на служебных автомобилях. Также на территории общежития были замечены военные из Бурятии, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения", - уточняют в "АТЕШ".

 

Партизаны отмечают, что все чаще фиксируют размещение российских военнослужащих на гражданских объектах, где они прикрываются мирным населением. 

Ситуация в Горловке

Горловка - город в Донецкой области. Оккупанты захватили Горловку в 2014 году. С того времени город превратился в место сосредоточения техники и живой силы РФ, которая задействована на фронте.

Силы обороны постоянно проводят операции, целью которых является ослабление возможностей захватчика, в том числе и в Горловке. Например, ранее ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой. Кроме того, в декабре 2023 года ВСУ заняли террикон на северо-западной окраине Горловки.

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