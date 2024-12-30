Партизани провели успішну розвідку на секретному аеродромі ФСБ (фото)

За інформацією від учасників руху, аеродром наразі використовується авіагрупою ФСБ, хоча раніше на ньому базувався 681-й винищувальний авіаполк ППО.

У ході розвідки було встановлено, що на території російського аеродрому розміщено:

багатоцільові вертольоти Мі-8 і Ка-226,

військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26 та Іл-76.

Зазначається, що ця техніка використовується для перевезення вантажів і особового складу.

Попри посилені заходи безпеки та високий рівень секретності на об’єкті, агенти "АТЕШ" успішно виконали завдання та залишилися непоміченими.

Представники організації заявили, що через дефіцит кваліфікованих кадрів російські спецслужби дедалі більше втрачають контроль навіть за об’єктами підвищеної важливості.

Фото: аеродром росіян (t.me atesh_ua)

Нагадаємо, що нещодавно учасники руху "АТЕШ" провели розвідку поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму. Там вони виявили нові оборонні споруди та склади зі зброєю й технікою окупантів, а дані про свої "знахідки" передали ЗСУ.