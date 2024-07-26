Партизани провели розвідку заводу під Іркутськом, де виробляють деталі для техніки РФ

Партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент побував у місті Усть-Кут і докладно вивчив Іркутський завод полімерів. Цей завод спеціалізується на виготовленні пакувальних матеріалів, труб, литих конструкцій та деталей машинобудування, які використовуються для російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, окупанти активно встановлюють антидроновий захист на заводі.
"Активне встановлення антидронового захисту на підприємстві говорить про те, що окупанти бояться візитів у гості українських БПЛА", - додають в "АТЕШ", запевняючи, що плани Іркутського полімерного заводу вийти на повну потужність у 2025 році зазнають фіаско.
Партизани постійно проводять розвідку заводів у Росії. Особливо увага приділяється підприємствам, що приймають участь у виробництві для ПВК Росії.
Наприклад, нещодавно партизани провели розвідку заводу у Тюмені (Росія). Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.
Також партизани побували на місці будівництва російських підводних човнів у Санкт-Петербурзі. Мова про суднобудівний завод Адміралтейських верфі.
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