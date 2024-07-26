Партизани провели розвідку заводу під Іркутськом, де виробляють деталі для техніки РФ

"Агент побував у місті Усть-Кут і докладно вивчив Іркутський завод полімерів. Цей завод спеціалізується на виготовленні пакувальних матеріалів, труб, литих конструкцій та деталей машинобудування, які використовуються для російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, окупанти активно встановлюють антидроновий захист на заводі.

"Активне встановлення антидронового захисту на підприємстві говорить про те, що окупанти бояться візитів у гості українських БПЛА", - додають в "АТЕШ", запевняючи, що плани Іркутського полімерного заводу вийти на повну потужність у 2025 році зазнають фіаско.