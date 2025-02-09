Партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області (фото)

Удари по НПЗ Росії в Смоленській області

Раніше в Смоленській області вже фіксувалися успішні удари по російській паливній інфраструктурі.

Так, у квітні 2024 року було уражено нафтобазу в н. п. Роздорове, а 31 грудня - нафтобазу в Ярцевому.

"Тепер настала черга ще одного важливого логістичного вузла окупантів", - констатують у партизанському русі.

Як раніше повідомляли партизани, Росія використовує нову стратегію зберігання палива після ударів по НПЗ. Техніка з пальним серйозно маскується.

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