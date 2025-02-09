Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (фото)

"Агент провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины и взяты в работу", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.

"Ликвидация таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах - Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои", - добавляют в "АТЕШ".



Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (t.me/atesh_ua)