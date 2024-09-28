Партизани провели розвідку одного з полігонів росіян у Криму (фото)

Ситуація у Криму

Російські війська захопили півострів Крим у 2014 році. Після цього він перетворився на масштабну базу окупантів, яка забезпечує загарбників, які беруть участь у вторгненні РФ.

При цьому Сили оборони України постійно завдають ударів по важливих об'єктах РФ у Криму. Нещодавно партизани провели розвідку в Бахчисарайському районі, де знайшли нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря.

Окупанти ставлять огородження вздовж узбережжя, закриваючи прохід до моря. За словами партизанів, окупанти бояться висадки українського десанту, що штовхає їх на залучення якнайбільшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд та вогневих точок.

Додамо, що нещодавно РБК-Україна писало про те, що РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму. Зокрема кількість окупантів, задіяних у роботах у Севастополі, значно зменшилася.

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