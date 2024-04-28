UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани провели розвідку на одній з найбільш захищених нафтобаз РФ у Криму

Фото: партизани провели розвідку на нафтобазі РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Партизани протягом кількох місяців проводили розвідку нафтобази у Джанкої, яку використовують росіян. Це одна з найбільших нафтобаз, яку ретельно охороняють окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

"Протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, наші агенти проводили розвідку та стеження за нафтобазою у Джанкої", - йдеться у повідомленні.

Партизани змогли виявити шляхи логістики і техніку, яку використовують росіяни для перевезення нафтопродуктів. Як повідомили партизани, територія нафтобази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер.

"Вони (камери, - ред.) встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт", - зазначає партизанський рух.

Всю інформацію партизани вже передали Силам оборони України.

 

Фото: партизани виявили нафтобазу росіян у Криму (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Варто зазначити, що росіяни перетворюють Крим у свою військову базу, а півострів є логістичним хабом, який підтримує окупантів на півдні України.

Проте українські захисники провели низку вдалих операцій у Криму. Внаслідок атак були знищені ворожі кораблі, нафтобази, пункти управління тощо.

Так, зокрема, у квітні українські воїни завдали ударів по військовому аеродрому у Джанкої. За даними ГУР Міноборони, були знищені засоби ППО ворога, а також був уражений пункт управління окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримДжанкойВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти