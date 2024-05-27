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Партизани провели розвідку НПЗ у Ставропольському краї РФ (фото)

Фото: НПЗ у Ставропольському краї РФ розвідали агенти "Атеш" (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизаны провели разведку российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ставропольском крае.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент оглянув місцезнаходження НПЗ, яке знаходиться у місті Світлоград. За словами агента, завод активно функціонує і щодня здійснюється транспортування нафти", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, про це свідчить активність техніки перевезення нафтопродуктів та відправлення поїздів із цистернами.

"На території знаходиться величезна кількість охорони, яка постійно патрулює територію заводу, навіть у важкодоступних місцях", - зазначають в "Атеш".

 

Що відомо про це НПЗ

Найімовірніше цей НПЗ закриває потреби у паливі російських військ на південно-східному відрізку фронту.

Атаки на НПЗ у Росії

Україна останнім часом постійно атакує НПЗ у Росії. При цьому командування військами ППО РФ в більшості випадків ігнорує прохання військовослужбовців покращити системи ППО для кращого відбиття атак українських дронів по нафтопереробних заводах агресора.

У той же час партизани зафіксували російський ЗРПК "Панцир С1" у Тулі. Таким чином окупанти намагаються захистити місцевий нафтопереробний завод.

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