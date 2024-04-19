Партизани провели розвідку морської бази окупантів у Новоросійську (фото, відео)

"Під час розвідки було зафіксовано 134-ту Групу суден забезпечення Новоросійської військово-морської бази, базу технічного обслуговування флоту та великий нафтопереробний завод "Чорномортранснафта", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними "Атеш", зафіксовано розміщення патрульних кораблів проекту 22160 та нафтових танкерів.

"РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму. Зовсім скоро вони знищуватимуться і тут", - анонсували партизани.

Чим важливий порт у Новоросійську для РФ

Новоросійськ - найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. 22 вересня 2023 року українські сили оборони завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 були поранені.

Після цього удару російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів до Новоросійська після "бавовни" по штабу.

Для довідки

Зазначимо, патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу c керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони. На грудень 2023 року, за даними з відкритих джерел, було побудовано 4 кораблі, ще два будуються.