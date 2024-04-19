Партизаны провели разведку морской базы оккупантов в Новороссийске (фото, видео)

"В ходе разведки была зафиксирована 134-я Группа судов обеспечения Новороссийской военно-морской базы, база технического обслуживания флота и крупный нефтеперерабатывающий завод "Черномортранснефть", - говорится в сообщении.

Также, по данным "Атеш", зафиксировано размещение патрульных кораблей проекта 22160 и нефтяных танкеров.

"РФ переместила большинство своих военных кораблей в Новороссийск из Крыма. Совсем скоро они будут уничтожаться и здесь", - анансировали партизаны.

Чем важен порт в Новороссийске для РФ

Новороссийск - крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. 22 сентября 2023 года украинские силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых.

После этого удара российские корабли, внроятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск после "хлопков" по штабу.

Для справки

Отметим, патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. На декабрь 2023 года, по данным из открытых источников было построено 4 корабля, еще два строятся.