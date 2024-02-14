UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани провели розвідку діючої нафтобази РФ у Криму (фото, відео)

Фото: партизани провели розвідку діючої нафтобази РФ у Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали територію нафтобази, що діє, в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Вона охороняється, а в'їзд здійснюється через КПП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти розвідали гіпотетичне місцезнаходження нафтобази і змогли відшукати діючий об'єкт. Уся територія охороняється, виставлено наряд КПП", - йдеться у повідомленні.

"Атеш" припускає, що "нафтобаза на повну силу використовується окупантами".

"Примітно, що поки ми робили фіксацію на камеру, вбрання встромляло в телефонах, що є частим явищем для солдатів, які далеко від фронту. Незабаром, це зіграє з ними в злий жарт", - пообіцяли партизани.

Ситуація в Криму

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Крім того, у тимчасово окупованому Криму під Джанкоєм місцеві жителі 13 лютого почули гучний вибух.

Нагадаємо, 31 січня вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. Згодом стало відомо, що українські захисники завдали по об'єкту ракетного удару. Наступного дня, 1 лютого, російські ЗМІ писали про удар по пункту зв'язку на аеродромі "Бельбек". Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрим