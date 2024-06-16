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Партизани провели диверсію на залізниці у російському Смоленську (відео)

Ілюстративне фото: у Смоленську партизани пошкодили залізничний вузол (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", неподалік Смоленська залізнична дорога є важливим транспортним коридором, що зв'язує центральну частину Росії з північно-західними регіонами.

Партизани заявляють, що від функціонування залізниці залежить робота компаній "Транснефть", "Газпром", "Ростех", включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів РФ.

"Кожен день до нашого руху приєднується все більше росіян, які вирішили докласти всіх зусиль, щоб встановити переступний режим і повернутися до мирного життя", - сказано в повідомленні.

Партизани у тилу ворога

На території Росії діє мережа агентів партизанського руху до якої входять цивільні та військові.

Зокрема, нещодавно партизани вже проводили диверсійну роботу в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії.

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