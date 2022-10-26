Партизани продовжать підривати залізницю в Росії, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 24 жовтня губернатор Білгородської області Росії повідомив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю в районі села Новозибкове, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Лінія є основним залізничним сполученням між Росією та півднем Білорусі.

Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупиніть вагони". Це, як мінімум, шостий з червня випадок диверсії проти інфраструктури російських залізниць, про які заявляла група. Це частина ширшої тенденції атак на залізницю як у Росії, і у Білорусі.

За даними британської розвідки, російські збройні сили в основному покладаються на залізничний транспорт для перекидання військ в Україну, але з мережею довжиною понад 33 тис. км, яка переважно перетинає ізольовані райони, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз.

Російське керівництво буде дедалі більш стурбоване тим, що навіть невелика група громадян, яка виступає проти війни, може продовжити диверсії, вважають у Міноборони Британії.