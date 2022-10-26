RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны продолжат взрывать железную дорогу в России, - британская разведка

Фото: партизаны будут взрывать железные дороги в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

России будет сложно защитить железнодорожную сеть, которая используется для переброски войск в Украину. Партизанские группы продолжат диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 24 октября губернатор Белгородской области России сообщил, что взрывное устройство повредило железную дорогу в районе села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны". Это как минимум шестой с июня случай диверсии против инфраструктуры российских железных дорог, о которых заявляла группа. Это часть более широкой тенденции атак на железные дороги как в России, так и в Беларуси.

По данным британской разведки, российские вооруженные силы в основном полагаются на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину, но с сетью протяженностью более 33 тыс. км, в основном пересекающей изолированные районы, систему чрезвычайно сложно защитить от физических угроз.

Российское руководство будет все больше обеспокоено тем, что даже небольшая группа граждан, выступающая против войны, может продолжить диверсии, считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не смогла добиться преимущества в воздухе, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются. Вертолеты используются для поддержки пехоты на фронте и сбиваются украинскими ПЗРК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину