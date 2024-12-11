Партизани помітили перекидання китайських баггі до Курська, можливе посилення операцій ДРГ

Представники підпілля зазначили, що китайські баггі везли військові тягачі, які рухалися колоною по трасі М-4.

"Цю техніку використовують для виконання низки завдань: дозорних та розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених", - розповіли в русі.

При цьому в Міноборони РФ раніше звітували, що росармія вже отримала 537 мотовсюдиходів "Desertcross 1000-3". Крім того, у планах Москви є закупівля до кінця поточного року ще 1590 одиниць таких баггі.

"Нагромадження баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територій", - передали в Атеш.

Крім того, додали партизани, це може говорити і про збільшення використання даної техніки по всій лінії фронту.

Використання росармією китайських баггі

Нагадаємо, у грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції включило до спонсорів війни китайську компанію Shandong Odes, яка продала квадроцикли армії РФ.

За даними НАЗК, у березні та квітні 2023 року компанією було відправлено до Росії 137 автомобілів Desertcross на понад 1,5 млн доларів. А з жовтня 2022 року по серпень 2023 року китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів і всюдиходів на загальну суму понад 19 млн доларів.

У травні цього року у британській розвідці зазначили, що з початку 2024-го Росія збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.