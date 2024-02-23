Партизани показали місце стоянки кораблів окупантів у Новоросійську (відео)

"Маріупольському Спротиву вдалось зафіксувати місце швартовки військових кораблів в порту Новоросійська, склади та процес завантаження військовим вантажем", - написав він.

Перекидання кораблів РФ у Новоросійськ

22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про те, що після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. Тоді йшлося про 14 кораблів, які перебазували у Новоросійськ окупанти.

При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що нещодавно партизани зафіксували у Новоросійську російські кораблі, з яких окупанти обстрілюють Україну. Зокрема вони брали участь в атаці 7 лютого.