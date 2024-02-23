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Партизаны показали место стоянки кораблей оккупантов в Новороссийске (видео)

Фото: партизаны показали место стоянки кораблей оккупантов в Новороссийске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны смогли зафиксировать место швартовки кораблей в Новороссийске (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольскому Сопротивлению удалось зафиксировать место швартовки военных кораблей в порту Новороссийска, склады и процесс погрузки военным грузом", - написал он.

Переброска кораблей РФ в Новороссийск

22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

О том, что после удара по штабу Черноморского флота российские войска перевели несколько кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками утверждалось и в отчете Института изучения войны. Тогда речь шла о 14 кораблях, которые перебазировали в Новороссийск оккупанты.

При этом российские корабли, внроятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.

Отметим, что недавно партизаны зафиксировали в Новороссийске российские корабли, из которых оккупанты обстреливают Украину. В частности, они принимали участие в атаке 7 февраля.

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