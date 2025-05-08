Партизани у Підмосков'ї залишили без зв'язку низку військових об'єктів, - АТЕШ
Представник українського підпілля влаштував успішну диверсію у Московській області, в результаті якої був порушений зв'язок на кількох військових об'єктах ЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Зазначається, що операція була проведена в н.п. Могильці - там агент руху знищив обладнання трансформаторної підстанції. Вона забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.
За словами підпільників, через виведення з ладу даної підстанції "виникли перебої зв'язку відразу на ряді важливих військових об'єктів". Серед них називають:
- 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857),
- 21-у окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641),
- військове містечко, де розміщуються3/2 51084",
- виникли проблеми також у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ,
- а ще - в розподільчому складі компанії "СберЛогістика", яка виконує контракти для Міноборони РФ.
"Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами", - звернули увагу в "АТЕШ".
Коли саме була проведена дана диверсія - партизани не уточнюють. Також представники руху оприлюднили в мережі кадри результатів операції.
Інші диверсії партизанів
Нагадаємо, днями підпільники з руху "АТЕШ" вивели з ладу трансформаторну підстанцію в Саратові (РФ), яка забезпечувала критично важливі об’єкти інфраструктури.
Перед тим українські підпільники вдарили по залізниці біля міста Кемерово у Росії, таким чином партизани пригальмували постачання боєприпасів РФ до місцевого військового об'єкта.
У березні партизани "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області РФ, завдяки чому вдалося призупинити постачання для росіян у Курську область.
Також повідомлялося, що цієї зими партизани влаштували диверсію у Москві на залізниці, що вела в Курську область. Унаслідок тієї операції також було порушено логістику загарбників.
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