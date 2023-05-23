Партизани за останні дні тричі атакували Білгородську область, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, приналежність партизанів залишається непідтвердженою, але відповідальність взяли він російські антиурядові угруповання.

За даними британської розвідки, найсерйозніший інцидент стався неподалік міста Грайворон. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, поряд із місцями інцидентів почастішали обстріли з безпілотників або вогонь із закритих позицій. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки.

"Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних районах, включаючи втрати бойових літаків, вибухи саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямі партизанські дії. Росія майже напевно використовує ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, новий рейд на території Росії 22 травня швидше за все проводиться силами "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Докладніше про те, що сталося у Білгородській області, читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ".