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Партизани в окупованому Енергодарі провели спецоперацію, - джерела

Фото: партизани в окупованому Енергодарі провели спецоперацію з листівками (en.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Вночі з 21 на 22 вересня представники руху опору провели спеціальну операцію в Енергодарі. По місту поширили листівки зі зверненням до місцевих мешканців.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в розвідці.

На листівці людей попереджають, що ЗСУ вже близько і що Україна робить все для повернення мирного життя до Енергодара.

 

"Вони запускались з безпілотника, з окупованої території. Було запущено загалом 5 тисяч цих листівок. Насправді такого роду операції проводяться регулярно", - розповів співрозмовник.

Окупація Енергодару

Нагадаємо, що з березня 2022 року Енергодар Запорізької області окупований російськими військами у ході російського вторгнення в Україну. 

Зазначимо, що Енергодар є містом-супутником найбільшої електростанції Європи - Запорізької АЕС, яку тимчасово захопили росіяни і постійно влаштовують різні провокації на станції.

Додамо, що українські розвідники неодноразово проводили різного роду операції в місті. З нещодавніх - удар по так званому "відділу паспортизації" окупантів 12 вересня.

Крім того, розвідники 28 серпня здійснили ефективно знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області. Зокрема, атаку потрапили об'єкти росіян в Енергодарі.

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Энергодар