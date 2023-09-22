Партизани в окупованому Енергодарі провели спецоперацію, - джерела

Вночі з 21 на 22 вересня представники руху опору провели спеціальну операцію в Енергодарі. По місту поширили листівки зі зверненням до місцевих мешканців.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в розвідці.
На листівці людей попереджають, що ЗСУ вже близько і що Україна робить все для повернення мирного життя до Енергодара.
"Вони запускались з безпілотника, з окупованої території. Було запущено загалом 5 тисяч цих листівок. Насправді такого роду операції проводяться регулярно", - розповів співрозмовник.
Нагадаємо, що з березня 2022 року Енергодар Запорізької області окупований російськими військами у ході російського вторгнення в Україну.
Зазначимо, що Енергодар є містом-супутником найбільшої електростанції Європи - Запорізької АЕС, яку тимчасово захопили росіяни і постійно влаштовують різні провокації на станції.
Додамо, що українські розвідники неодноразово проводили різного роду операції в місті. З нещодавніх - удар по так званому "відділу паспортизації" окупантів 12 вересня.
Крім того, розвідники 28 серпня здійснили ефективно знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області. Зокрема, атаку потрапили об'єкти росіян в Енергодарі.
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