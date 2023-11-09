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Партизани дізналися секретні дані про базу окупантів під Сімферополем (фото)

Фото: партизани дізналися секретні дані про базу окупантів під Сімферополем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували вилазку до Перевального (Сімферопольський район, Крим), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти здійснили чергову розвідку в н.п. Перевальне, де розвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Росії (військова частина №12676)", - йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади.

"Цистерни з паливом активно використовуються ворогом", - констатували в "Атеш".

 

Також партизани детально вивчили схему патрулювання довкола військової частини.

Для довідки

Ще на початку війни особовий склад 126-ї бригади берегової оборони ВМФ РФ зазнав великих втрат. Партизани розповідали, що понад 75% бойового складу стали загиблими та пораненими. Наразі, після переукомплектування, їх перекинули на Херсонський напрямок.

Зазначимо, що це вже друга вилазка партизанів на цю базу з кінця жовтня. Під час першої розвідки "Атеш" зафіксував велику кількість російських військ у межах військової частини. Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти почали перекидати ППО до Сімферополя. Переміщення техніки та особового складу фіксувалося й у середині жовтня.

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