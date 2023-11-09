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Партизаны узнали секретные данные о базе оккупантов под Симферополем (фото)

Фото: партизаны узнали секретные данные о базе оккупантов под Симферополем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны устроили вылазку в Перевальное (Симферопольский район, Крым), где расположена база 126-й бригады береговой обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты совершили очередную разведку в н.п. Перевальное, где разведали 126-ю отдельную бригаду береговой обороны вс рф (воинская часть №12676)", - говорится в сообщении.

Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады.

"Цистерны с топливом активно используются врагом", - констатировали в "Атеш".

 

Также партизаны детально изучили схему патрулирования вокруг воинской части.

Для справки

Еще начале войны личный состав 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ понес огромные потери. Партизаны рассказывали, что более 75% боевого состава стали погибшими и ранеными. Сейчас, после переукомплектования, их перекинули на Херсонское направление.

Отметим, что это уже вторая вылазка партизан на эту базу с конца октября. Во время первой разведки "Атеш" зафиксировал большое количество российских войск в пределах воинской части. Напомним, в конце сентября оккупанты начали перебрасывать ПВО в Симферополь. Перемещение техники и личного состава фиксировалось и в середине октября.

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