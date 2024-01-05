Партизани дізналися про ліквідацію російського полковника під час вибухів у Криму

Під час вибухів у Криму 4 січня було ліквідовано російського полковника. Прокремлівські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш" та Telegram-канал "Кримський вітер".
"В результаті було кілька 200-х та 300-х. Можемо з упевненістю говорити, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернюватиме українську землю своєю присутністю (200)", - поділилися в "Атеш" результатами дорозвідки після удару по військовій частині зв'язку окупантів біля Євпаторії.
Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", російські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів після ударів по Криму 4 січня.
"Влучили в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі і неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військові", - цитує "Кримський вітер" один із пропагандистських Telegram-каналів.
Зокрема, серед ліквідованих виявилися 5 високопоставлених офіцерів ЗС РФ і як мінімум 9 спецназівців.
Крім того, за даними партизанів, було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.
"Також було вражено глибинний бункер", - додають вони.
ППО окупанти перекидають після удару
Крім того, як дізнався "Атеш", ППО в Євпаторії пригнічене і воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині в Затишному біля Євпаторії.
"За нашою інформацією, кошти, що вціліли, перекидають на аеродром "Бельбек"", - уточнюють партизани.
Близько 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські загарбники перекрили рух Керченським мостом.
Крім того, майже годину росіяни скаржилися на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено командний пункт російських окупаційних військ.
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