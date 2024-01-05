Партизани дізналися про ліквідацію російського полковника під час вибухів у Криму

"В результаті було кілька 200-х та 300-х. Можемо з упевненістю говорити, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернюватиме українську землю своєю присутністю (200)", - поділилися в "Атеш" результатами дорозвідки після удару по військовій частині зв'язку окупантів біля Євпаторії.

Ліквідовано не лише полковника

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", російські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів після ударів по Криму 4 січня.

"Влучили в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі і неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військові", - цитує "Кримський вітер" один із пропагандистських Telegram-каналів.

Зокрема, серед ліквідованих виявилися 5 високопоставлених офіцерів ЗС РФ і як мінімум 9 спецназівців.

Наслідки удару по частині у Євпаторії

Крім того, за даними партизанів, було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.

"Також було вражено глибинний бункер", - додають вони.

ППО окупанти перекидають після удару

Крім того, як дізнався "Атеш", ППО в Євпаторії пригнічене і воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині в Затишному біля Євпаторії.

"За нашою інформацією, кошти, що вціліли, перекидають на аеродром "Бельбек"", - уточнюють партизани.

Вибухи у Криму 4 січня

Близько 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські загарбники перекрили рух Керченським мостом.

Крім того, майже годину росіяни скаржилися на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено командний пункт російських окупаційних військ.