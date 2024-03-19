Партизани дізнались, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити Росія протягом року

"Раніше ми повідомляли, що наш агент проник до Дубненського машинобудівного заводу і добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет . Тоді ж ми дізналися про плани виробництва і реальні можливості підприємства", - пишуть партизани, зазначаючи, що завод не виконав план з виробництва на 2022 рік.

Вони також повідомили, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Андрій Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.

"На 2024 рік планується виробити - 224 ракети", - зазначили в "АТЕШ".

За інформацією партизан вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки.