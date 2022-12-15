Партизани у Бердянську залишили окупаційні казарми без світла, - ЦНС

У тимчасово захопленому російськими окупантами Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію, внаслідок чого було знеструмлено мобілізаційні підрозділи противника, що дислокуються в мікрорайоні Коса.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - йдеться в повідомленні ЦНС.

У Центрі наголосили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

"Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла", - йдеться у публікації.

Для підриву застосовувалися тротилові шашки, а сам вибух пролунав 13 грудня о 19.30, уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, що після підриву трансформаторної підстанції у Бердянську місцеві колаборанти заявляли про нібито знеструмлення 10 тисяч жителів, при цьому самі партизани зазначали, що залишили окупантів без світла, адже саме Бердянську косу військові РФ обрали для дислокації.

Також раніше повідомлялося, що 12 грудня в окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення військ РФ, а удар по скупченню ворога наводили партизани.

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