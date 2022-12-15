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Партизани у Бердянську залишили окупаційні казарми без світла, - ЦНС

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Бердянськ, Четвер 15 грудня 2022 03:47
Партизани у Бердянську залишили окупаційні казарми без світла, - ЦНС Фото: бердянські партизани підірвали трансформаторну підстанцію (facebook.com/brd.rayonna.adm)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово захопленому російськими окупантами Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію, внаслідок чого було знеструмлено мобілізаційні підрозділи противника, що дислокуються в мікрорайоні Коса.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Для підриву застосовувалися тротилові шашки, а сам вибух пролунав 13 грудня о 19.30, уточнюється в повідомленні.

"Невідомі за допомоги тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла", - йдеться у публікації.

Наступного дня російські загарбники збільшили кількість перевірок, проте результату у пошуках партизанів не досягли.

У Центрі наголосили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

"Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, що після підриву трансформаторної підстанції у Бердянську місцеві колаборанти заявляли про нібито знеструмлення 10 тисяч жителів, при цьому самі партизани зазначали, що залишили окупантів без світла, адже саме Бердянську косу військові РФ обрали для дислокації.

Також раніше повідомлялося, що 12 грудня в окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення військ РФ, а удар по скупченню ворога наводили партизани.

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Бердянськ Вибух Окуповані території
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