Партизаны в Бердянске оставили оккупационные казармы без света, - ЦНС
Во временно захваченном российскими оккупантами Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, в результате чего были обесточены мобилизационные подразделения противника, дислоцирующиеся в микрорайоне Коса.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Для подрыва применялись тротиловые шашки, а сам взрыв прогремел 13 декабря в 19:30, уточняется в сообщении.
"Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света", - говорится в публикации.
На следующий день российские захватчики увеличили количество проверок, но результата в поисках партизан не добились.
В Центре отметили, что такие диверсии осуществляются опытными военными.
"В то же время мы призываем не подготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - говорится в сообщении ЦНС.
Напомним, что после подрыва трансформаторной подстанции в Бердянске местные коллаборанты заявляли о якобы обесточении 10 тысяч жителей, при этом сами партизаны отмечали, что оставили оккупантов без света, ведь именно Бердянскую косу военные РФ выбрали для дислокации.
Также ранее сообщалось, что 12 декабря в оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения войск РФ, а удар по скоплению врага наводили партизаны.
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