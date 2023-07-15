Партизани атакували росіян в Херсонській області: ліквідували кілька окупантів та вантажівки

"Рух спротиву "АТЕШ" здійснив вдалий напад на окупантів", - йшлось в повідомленні.

За даними "Спротиву", в середині дня, 14 липня, учасник руху спротиву "АТЕШ" здійснив диверсію в селі Великі Копані, Херсонської області.

Метою цієї диверсії була автомобільна техніка окупантів.

Активіст організував вибух поблизу цієї техніки, в результаті чого було ліквідовано 6 російських військовослужбовців та пошкоджено 2 військові вантажівки.

"Рух спротиву "АТЕШ" заявляє, що продовжить свою боротьбу до останнього окупанта, та закликає всіх "брати участь в операції по знищенню ворога", - додав "Спротив".

Довідка

"Атеш" - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення.

Партизанський рух в Україні

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Зокрема, скидають на російських військових ВОГи.

Незадовго до цього стало відомо, що в Запорізькій області партизани знищили групу окупантів.

Як повідомити про ворога

Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надсилати інформацію про переміщення чи техніку окупантів.

Про те, як безпечно повідомити допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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