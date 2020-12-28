Партию Палицы обвинили в подкупе избирателей в Броварах

В Броварах разоблачили массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой местные издания.

Отмечается, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь - дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. "В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", - говорится в сообщении на сайте.