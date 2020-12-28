Партию Палицы обвинили в подкупе избирателей в Броварах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой местные издания.
Отмечается, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь - дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. "В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", - говорится в сообщении на сайте.
По данным издания, на место преступления вызвали полицию, которая должна установить факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.