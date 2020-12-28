Партію Палиці звинуватили в підкупі виборців у Броварах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві видання.
Наголошується, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар - дочці відомого забудовника і першого номеру у списку партії "За майбутнє", кандидат від "Удару" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії.
"До складу пайків входили: борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олію", - йдеться в повідомленні на сайті.
За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка повинна встановити факт підкупу виборців при отриманні ними продуктових пакетів.