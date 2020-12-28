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Партію Палиці звинуватили в підкупі виборців у Броварах

Автор: РБК-Україна

У Броварах викрили масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві видання.

Наголошується, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар - дочці відомого забудовника і першого номеру у списку партії "За майбутнє", кандидат від "Удару" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії.

"До складу пайків входили: борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олію", - йдеться в повідомленні на сайті.

За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка повинна встановити факт підкупу виборців при отриманні ними продуктових пакетів.

Нагадаємо, повторні вибори мера Броварів пройдуть 17 січня 2021 року після того, як суд визнав місцеві вибори 25 жовтня відбулися.

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