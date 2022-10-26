У партії Шольца запропонували податок для надбагатих: до чого тут Україна

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен запропонувала впровадити податок для багатіїв, який має допомогти Німеччині підтримувати не тільки свою економіку, а й допомагати Україні.

Більшість парламентарів у Бундестазі підтримали цю ініціативу, бо війна в Україні, на їхню думку, створює глобальні проблеми європейцям через зростання цін на енергію та продукти харчування, а також приносить страждання і руйнування самим українцям.

"Така податкова ініціатива дозволить об’єднати ті частини німецького суспільства, які виступають за відновлення в Україні та підтримують поданий на солідарних умовах податок на активи надбагатих", - підкреслила Ескен.

Запропонований податок не новий, а скасований у 1997 році податок на багатство з метою накопичення додаткових коштів у бюджеті. За рахунок цих коштів уряд планував фінансувати різноманітні проєкти. Наразі до них можуть входити й проєкти з відновлення українських міст.

"Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не повинно бути так, що звичайні платники податків, які й так страждають від інфляції та цін на енергоносії, мають сплачувати рахунки за війну самотужки", - підтримав пропозицію соціал-демократів лідер парламентської фракції лівих Дітмар Барч.