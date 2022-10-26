У партії Шольца запропонували податок для надбагатих: до чого тут Україна

У Німеччині заговорили про повернення податку для надбагатих, щоб пройти енергокризу та мати здатність допомагати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.de.
Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен запропонувала впровадити податок для багатіїв, який має допомогти Німеччині підтримувати не тільки свою економіку, а й допомагати Україні.
Більшість парламентарів у Бундестазі підтримали цю ініціативу, бо війна в Україні, на їхню думку, створює глобальні проблеми європейцям через зростання цін на енергію та продукти харчування, а також приносить страждання і руйнування самим українцям.
"Така податкова ініціатива дозволить об’єднати ті частини німецького суспільства, які виступають за відновлення в Україні та підтримують поданий на солідарних умовах податок на активи надбагатих", - підкреслила Ескен.
Запропонований податок не новий, а скасований у 1997 році податок на багатство з метою накопичення додаткових коштів у бюджеті. За рахунок цих коштів уряд планував фінансувати різноманітні проєкти. Наразі до них можуть входити й проєкти з відновлення українських міст.
"Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не повинно бути так, що звичайні платники податків, які й так страждають від інфляції та цін на енергоносії, мають сплачувати рахунки за війну самотужки", - підтримав пропозицію соціал-демократів лідер парламентської фракції лівих Дітмар Барч.
Нагадаємо, міністри енергетики 27 країн-членів ЄС затвердили наприкінці вересня надзвичайні збори із надприбутків енергетичних компаній. Крім того, вони почнуть перемовини про наступний крок щодо вирішення енергетичної кризи в Європі.
Вчора, 25 жовтня, стало відомо, що Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки по критичній інфраструктурі.
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