В партии Шольца предложили налог для сверхбогатых: при чем здесь Украина

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила ввести налог для богачей, который должен помочь Германии поддерживать не только свою экономику, но и помогать Украине.

Большинство парламентариев в Бундестаге поддержали эту инициативу, потому что война в Украине, по их мнению, создает глобальные проблемы европейцам из-за роста цен на энергию и продукты питания, а также приносит страдания и разрушения самим украинцам.

"Такая налоговая инициатива позволит объединить те части немецкого общества, которые выступают за восстановление в Украине и поддерживают предоставленный на солидарных условиях налог на активы сверхбогатых", - подчеркнула Эскен.

Предлагаемый налог не новый, а отмененный в 1997 году налог на богатство с целью накопления дополнительных средств в бюджете. За счет этих средств правительство планировало финансировать различные проекты. В настоящее время в них могут входить и проекты по восстановлению украинских городов.

"Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, что обычные налогоплательщики, которые и так страдают от инфляции и цен на энергоносители, должны платить счета за войну своими силами", - поддержал предложение социал-демократов лидер парламентской фракции левых Дитмар Барч.