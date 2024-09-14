У партії Шольца пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ

Політик вважає, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.

"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх.

Депутат заявив, що до контактної групи повинні увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб відіграти роль посередників.

"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою та відігравати важливу посередницьку роль", - пояснив німецький політик.