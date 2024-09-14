У партії Шольца пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ

Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партії Німеччини Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для переговорів між Україною та Росії. Цю партію очолює канцлер Олаф Шольц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мютценіха в інтерв'ю Rheinische Post.
Політик вважає, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.
"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх.
Депутат заявив, що до контактної групи повинні увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб відіграти роль посередників.
"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою та відігравати важливу посередницьку роль", - пояснив німецький політик.
Нагадаємо, Україна та Росія на початку повномасштабної війни провели декілька раундів переговорів. Але потім Україна відмовилася від них, оскільки РФ висувала ультиматуми.
Раніше Україна представила свою формулу миру, а у червні провели перший саміт миру. У листопаді планується другий мирний саміт, не виключається, що на нього можуть запросити і представників РФ.
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