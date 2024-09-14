В партии Шольца предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ

Политик считает, что это позволяет другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

"На мой взгляд, пора для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених.

Депутат заявил, что в контактную группу должны войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать обузой. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - пояснил немецкий политик.