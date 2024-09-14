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У партії Шольца пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ

Берлін, Субота 14 вересня 2024 13:42
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У партії Шольца пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ Фото: у Німеччині пропонують створити контактну групу для переговорів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партії Німеччини Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для переговорів між Україною та Росії. Цю партію очолює канцлер Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мютценіха в інтерв'ю Rheinische Post.

"Канцлер і президент України Володимир Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. Я прямо вітаю це", - сказав він.

Політик вважає, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.

"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх.

Депутат заявив, що до контактної групи повинні увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб відіграти роль посередників.

"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою та відігравати важливу посередницьку роль", - пояснив німецький політик.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, Україна та Росія на початку повномасштабної війни провели декілька раундів переговорів. Але потім Україна відмовилася від них, оскільки РФ висувала ультиматуми.

Раніше Україна представила свою формулу миру, а у червні провели перший саміт миру. У листопаді планується другий мирний саміт, не виключається, що на нього можуть запросити і представників РФ.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Що відомо про нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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