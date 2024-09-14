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В партии Шольца предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ

Берлин, Суббота 14 сентября 2024 13:42
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В партии Шольца предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ Фото: в Германии предлагают создать контактную группу для переговоров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для переговоров между Украиной и России. Эту партию возглавляет канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мютцениха в интервью Rheinische Post.

"Канцлер и президент Украины Владимир Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Я прямо поздравляю это", - сказал он.

Политик считает, что это позволяет другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

"На мой взгляд, пора для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених.

Депутат заявил, что в контактную группу должны войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать обузой. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - пояснил немецкий политик.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, Украина и Россия в начале полномасштабной войны провели несколько раундов переговоров. Но потом Украина отказалась от них, поскольку РФ выдвигала ультиматумы.

Ранее Украина представила свою формулу мира, а в июне был проведен первый саммит мира. В ноябре планируется второй мирный саммит, не исключается, что на него могут пригласить и представителей РФ.

Две недели тому назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Что известно о нем - узнайте в материале РБК-Украина.

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