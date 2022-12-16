Партии, Роскомнадзор и родственники Кадырова: кого затронул девятый пакет санкций ЕС

Европейский Союз сегодня, 15 декабря, утвердил девятый пакет санкций против Российской Федерации. Экономические ограничения наложены на российских политиков, членов их семей и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

Так, своим решением страны ЕС ввели санкции против таких политических сил, как ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и партия "Новые люди". Кроме того, под "экономический запрет" попал Роскомнадзор.

Ранее мы писали, что Европейский союз сегодня, 16 декабря, официально согласовал девятый пакет санкций против России. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций,

Также напомним, вчера стало известно, что послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России..

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