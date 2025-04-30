UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію: Німеччина формує новий уряд

Фото: Фрідріх Мерц, лідер німецької партії ХДС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Німеччині партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію. Це рішення отримало підтримку більшості членів СДПН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт СДПН у соцмережі X.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Сьогодні, 30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.

За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.

"Запитали понад 358 000 членів - і ви вирішили: маючи 84,6% голосів "за" коаліційної угоди, ви даєте нам мандат взяти на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто проголосував! Участь - це велика справа для нас, тому наші члени приймають рішення - відкрито, прозоро, разом", - йдеться у повідомленні.

Коаліція СДПН та ХДС

Нагадаємо, що у березні партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.

Після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС та СДПН погодили 11-сторінковий документ, в якому узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News