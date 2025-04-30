Партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію: Німеччина формує новий уряд

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Сьогодні, 30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.

За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.

"Запитали понад 358 000 членів - і ви вирішили: маючи 84,6% голосів "за" коаліційної угоди, ви даєте нам мандат взяти на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто проголосував! Участь - це велика справа для нас, тому наші члени приймають рішення - відкрито, прозоро, разом", - йдеться у повідомленні.