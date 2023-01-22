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Партия "Зеленых" в Германии выступила за скорейшую передачу танков Украине

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Германия, Воскресенье 22 января 2023 19:24
Партия "Зеленых" в Германии выступила за скорейшую передачу танков Украине Фото: вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер (facebook.com agnieszkamdb)
Автор: Карина Левицкая

Вице-председатель немецкой парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер сообщила, что их партия призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее предоставить танки Leopard Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Бругер, занимающаяся вопросами обороны в партии "Зеленых", требует передать ВСУ танки Leopard, произведенные в Германии.

"Теперь нам нужно быстро принять решение по поставке боевых танков, и это должно быть принято вместе с нашими европейскими партнерами", - сказала она.

Она также отметила, что колебания Германии играют на руку "военному преступнику Путину, который тем временем готовит новое, ужасное наступление на ни в чем не повинный народ Украины".

Напомним, по данным западных СМИ, Министерство обороны Германии готово передать Украине 19 старых танков Leopard 2, до этого использовавшихся на учениях для имитации врага.

Также ранее мы писали, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будут соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

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