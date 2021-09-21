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Партия Трюдо выигрывает парламентские выборы в Канаде

Автор: Валерия Полищук

На парламентских выборах в Канаде лидирует правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Однако ей не хватит голосов, чтобы получить 170 мандатов, необходимых для обеспечения большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Пока партия премьера набрала 32,1% и выиграла в 157 из 338 избирательных округов. Консерваторы одержали победу в 119 округах, хотя получили 34,1% за счет округов с большим населением.

На третьем месте - Квебекский блок, который получит 34 мандата. 25 мест в парламенте достанется Новой демократической партии.

Джастин Трюдо уже поблагодарил канадцев за поддержку "по пути через пандемию к светлым дням впереди". Он пообещал, что его партия, в соответствии с предвыборной программой, продолжит заниматься решением вопросов, связанных с борьбой с изменением климата, строительством для граждан доступного жилья и расширением доступности услуг детских садов.

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Джастин ТрюдоКанада