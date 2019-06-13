Партия "Слуга народа" обновила список кандидатов

Партия "Слуга народа" опубликовала новый список кандидатов на выборы в Раду. Об этом сообщила пресс-служба партии на своем канале в Telegram.

Вместо тех, кого исключили, или тех, кто сам покинул партию, поставили других кандидатов. Отметим, в первую сотню вместо выбывших вошли политолог Никита Потураев, Артем Нагаевский, Павел Якименко, Михаил Соколов и Артем Кунаев. Во второй сотне место получила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Татьяна Циба.

Кроме того, под 134 номером в списке значится пресс-секретарь замглавы АП Ольга Руденко (ранее работала в пресс-службе "Квартала 95").

Фото: новый список кандидатов в "Слуги народа" (telegram.org)

Ранее РБК-Украина писало, что из партии Зеленского вышел бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев. Спивак Дмитрий Павлович №33, Вадим Маркович Гутцайт №81 и Ирина Панченко №73 также решили не баллотироваться.

Отметим, что по данным Социологической группы "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Также по данным опроса КМИС, "Слугу народа" готовы поддержать 48,5% избирателей.

Добавим, что первые в списке кандидатов от партии "Слуга народа" глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, юрист Ирина Венедиктова предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

В частности, в партии ранее анонсировали проведение "постпраймериз", в результате которых список партии, представленный на съезде, будет изменен. Отметим, что партия набирали кандидатов через интернет. Был создан сайт, куда присылали заявки потенциальные кандидаты. Их проверяли HR-агентства.