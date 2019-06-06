Партия “Сила и честь”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Политическая партия “Сила и честь” примет участие в выборах в Верховную раду 2019. Последние новости, рейтинги политсилы и актуальные данные соцопросов - в материале РБК-Украина.

Рейтинг партии “Сила и честь” на парламентских выборах 2019: опрос 16-21 мая

По результатам исследования социологической группы “Рейтинг”, политическая партия “Сила и честь” на предстоящих выборах в Раду может получить 5,1% голосов (среди тех, кто намерен идти на выборы и определился за кого будет голосовать). Среди всех опрошенных уровень поддержки данной партии составляет 3,8%.

Таким образом, в общем предвыборном рейтинге “Сила и честь” занимает 5 место и имеет шансы преодолеть проходной барьер в парламент нового созыва.

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Наибольшее число сторонников партии - среди избирателей, проживающих в центральных (5%) и западных областях Украины (4%). В восточном регионе за “Силу и честь” готовы голосовать 3% опрошенных.

История партии, лидер и деятельность

Политическая партия “Сила и честь” была зарегистрирована в декабре 2009 году. С момента основания ее председателем является Игорь Петрович Смешко.

До создания партии Смешко возглавлял Всеукраинскую общественную организацию “Сила и честь” (СИЧ), в состав которой входили военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, ветераны военных действий, специалисты в областях экономики, науки, образования, медицины и т.д.

Сам Игорь Смешко имеет звание генерал-полковника, работал военным атташе в США и Швейцарии, с 2003-го по 2005 руководил Службой безопасности Украины. Был членом Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, советником президента Украины, главой Комитета по вопросам разведки при президенте Петре Порошенко.

Смешко принимал участие в президентских выборах 2019 и занял 6-е место с 6,04% голосов.

Лидер партии Игорь Смешко (фото: facebook.com/sylaichest)

В программе партии “Сила и честь” обозначено, что главными задачами политсилы являются формирование моральной и честной власти, содействие обеспечению высокого уровня благосостояния населения, экономическому прогрессу и развитию всех форм собственности, обеспечение социальной справедливости, создание развернутой программы соцзащиты населения и т.д.

Результаты на парламентских выборах 2014 года

На парламентских выборах 2014-го партия “Сила и честь” участвовала под руководством генерала Александра Кихтенко. Игорь Смешко во время избирательной кампании уже работал в Комитете по вопросам разведки, поэтому не смог возглавить партийный список, но оставался идейным лидером политсилы.

Всего от партии было зарегистрировано 72 кандидата, среди которых: замглавы СБУ, генерал-лейтенант юстиции Николай Обиход, врач, ученый-академик Юрий Антипкин, дипломат Петр Шаповал и др.

По результатам выборов 26 октября 2014 года, “Сила и честь” набрала 13 549 голосов (0,08%) и не смогла преодолеть проходной 5% барьер в парламент VIII созыва.