Партія Шольца зазнала гучної поразки на виборах до парламенту землі Берлін

Як прогнозує видання, на повторних виборах до Палати представників партія головного кандидата Кая Вегнера набирає 27,8%. Порівняно з провальними виборами 2021 року ХДС суттєво виграв - тоді союз посів третє місце з 18,0% після "зелених".

Вегнер балотувався з проголошеною передвиборчою метою досягнення політичних змін у столиці. Він говорив про "чіткий урядовий мандат", а ключовим фактором він проголосив стабільну владу, яка працює разом у дусі довіри та вирішує проблеми міста. Тобто Вегнер прагне "берлінської коаліції" із зосередженням на питаннях безпеки і порядку.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) стала, за висновками експертів, одним з явних програшів виборів. Згідно з прогнозом ARD, партія правлячого мера Франциски Гіффі має лише 18,7%. Таким чином, вона побила свій негативний рекорд у 21,4% з 2021 року. Очевидно, дедалі менше людей у ​​Берліні довіряють СДПН контролювати проблеми міста.

"За час свого короткого перебування на посаді Гіффі не змогла заробити жодного помітного офіційного бонусу; багато берлінців вважають, що багато речей у місті працюють надто погано. Під час виборчої кампанії вона протистояла враженню Берліна як "міста хаосу" і намагалася набрати бали як практичний виконавець і доглядач", - констатує ARD.

Отже, за друге місце наразі борються СДПН і "зелені" з 18,8%, що є рівнем 2021 року. Беттіна Яраш балотувалась у мери, але, вочевидь, була не дуже переконливою. Її як відповідального сенатора звинуватили в повсякденному транспортному хаосі в місті. Проте вона також може отримати шанс обійняти посаду мера, якщо "зелені" випередять соціал-демократів відповідно до офіційних результатів.

Ліва партія, маючи 12,1%, демонструє ще слабший результат, ніж у 2021 році.

Радикальна AfD ("Альтернатива для Німеччини") трохи підвищила свій рівень, який зараз становить 9,0%. Каталізаторами виборчої кампанії її головного кандидата Крістін Брінкер стали передноворічні заворушення, відновлення імміграційних дебатів і страх перед підвищенням цін і подальшими наслідками війни.

А от FDP ("Вільні демократи") має хвилюватися за те, щоб взагалі знову потрапити до Палати представників. Екзіт-пол показує, що партія набрала лише 4,5%.

Тож, Берлін зараз перебуває у важкому процесі формування уряду. Можливі як двопартійні, так і трипартійні альянси. Хто все ж таки очолить уряд Берліну та яка взагалі буде його конфігурація, поки що сказати важко. Для переможця виборів - ХДС - буде складно сформувати коаліцію. Хоча соціал-демократи і не стали переможцями, але математично вони спільно із "зеленими" та "лівими" можуть сподіватися на більшість.

Видання нагадує, що Берліну довелося проводити повторні вибори замість голосування, яке відбулося у вересні 2021 року, коли вибори проходили паралельно з федеральними. Тоді були проблеми у виборчому процесі, зокрема виявилися відсутніми бюлетені. Конституційний суд землі Берлін визнав вибори недійсними та зобов’язав їх повторити. Нічого подібного в Німеччині на державному рівні ще не було.