UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партия Шольца проиграла выборы в самой населенной земле Германии

Фото: СДПГ проиграла на выборах в Северном Рейне-Вестфалии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Правящая Социал-демократическая партия Германии потерпела поражение на местных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDFheute.

Однопартийцы канцлера Олафа Шольца проиграли выборы в самой населенной земле Германии. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла.

Победителем гонки стал Христианско-демократический союз. Партии прочат ориентировочно 35,5% голосов. Социал-демократы набрали лишь 26,9%, а третьими стали "Зеленые" – 18,2%. Также в ландтаг (земельный парламент) проходят "Альтернатива для Германии" (5,7%) и Свободная демократическая партия (5,6%).

В предыдущем созыве ландтага большинство формировали ХДС и СДП, однако теперь им не хватит мандатов для формирования коалиции. Христианские демократы могут сформировать коалицию с "Зелеными". Также возможен вариант коалиции, работающей на федеральном уровне – СДПГ, "Зеленые" и СДП.

Напомним, что канцлер Шольц отказался отвечать на высказывания посла Украины Мельника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияОлаф Шольц