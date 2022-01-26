Партия Путина инициировала официальные военные поставки для "ЛДНР"

В заявлении главы фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева говорится, что поставки оружия в Украину и "истерия в мировых СМИ" якобы выглядят как подготовка к боевым действиям.

"Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - отметил Васильев.

Отметим, сегодня первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что Москва должна заняться поставками отдельных видов вооружений для "ЛДНР" на фоне поставок оружия Украине от западных союзников.

"В этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - заявил он.