Партія проукраїнського прем'єра Латвії здобула перемогу на виборах з рекордним результатом

Це найкращий результат, який одна партія отримувала на парламентських виборах у Латвії з часу відновлення незалежності країни у 1991 році.

Для самого Кулбергса вибори стали важливим випробуванням. 47-річний політик прийшов на посаду прем'єр-міністра лише у травні після розпаду попереднього уряду. Причиною політичної кризи стала, зокрема, критика реакції влади на вторгнення безпілотника.

Кулбергс є відносно новою фігурою в латвійській політиці. Після призначення главою уряду він зробив ставку на пряме спілкування з громадянами та регулярно публікує у соціальних мережах відео про свою роботу.

Прем'єр також відомий жорсткою манерою політичної комунікації. Він неодноразово вступав у суперечки з опозицією, представниками власної політичної команди та іншими впливовими посадовцями.

Минулого місяця Кулбергс також намагався не допустити виключення двох російських мільярдерів зі списку санкцій Європейського Союзу.

Після оприлюднення результатів екзит-полів прем'єр назвав підсумок голосування великою довірою з боку виборців.

"Це величезна, величезна довіра з боку виборців", - сказав Кулбергс латвійському телебаченню.

За його словами, громадяни хочуть змін, більш прямого спілкування з владою та бачать економіку одним із головних пріоритетів країни.

Що означає результат виборів

Перемога "Об'єднаного списку" може дати Кулбергсу сильні позиції під час переговорів про майбутню коаліцію.

Разом із двома нинішніми партнерами по уряду - "Новою єдністю" та "Національним альянсом" - прем'єр потенційно може заручитися підтримкою близько 60 депутатів.

Водночас "Союз зелених і фермерів", який входив до нинішнього правлячого альянсу, не зміг пройти до парламенту.

Новий уряд Латвії формуватиметься на тлі зростання безпекових ризиків у регіоні. Країна межує з Росією та Білоруссю і останніми роками послідовно посилює захист своїх кордонів.

Латвія також збільшує оборонні видатки та планує довести їх до 5% ВВП. Такі кроки відбуваються на тлі повідомлень про активізацію російської диверсійної діяльності та погроз Москви щодо європейських оборонних підприємств, які допомагають Україні.

Латвія та підтримка України

Латвія є членом ЄС і НАТО та від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із найактивніших прихильників України.

За словами Кулбергса, його країна з міркувань безпеки зберігає на своїх серверах близько 20% даних українського уряду.

Очікується, що після перемоги "Об'єднаного списку" Латвія продовжить нинішній курс на підтримку України.

Водночас у країні є значна російськомовна меншина - найбільша серед трьох балтійських держав. Її голоси на виборах намагалися залучити кілька політичних сил.

"Латвія на першому місці" отримала 13,1% голосів і посіла друге місце, тоді як "Прогресисти" набрали 7,8%.

