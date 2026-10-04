Партія проукраїнського прем'єра Латвії здобула перемогу на виборах з рекордним результатом

Партія прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса "Об'єднаний список" здобула рекордний результат на парламентських виборах. Після підрахунку понад 95% бюлетенів політична сила може отримати 42 місця зі 100 у латвійському парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Це найкращий результат, який одна партія отримувала на парламентських виборах у Латвії з часу відновлення незалежності країни у 1991 році.
Для самого Кулбергса вибори стали важливим випробуванням. 47-річний політик прийшов на посаду прем'єр-міністра лише у травні після розпаду попереднього уряду. Причиною політичної кризи стала, зокрема, критика реакції влади на вторгнення безпілотника.
Кулбергс є відносно новою фігурою в латвійській політиці. Після призначення главою уряду він зробив ставку на пряме спілкування з громадянами та регулярно публікує у соціальних мережах відео про свою роботу.
Прем'єр також відомий жорсткою манерою політичної комунікації. Він неодноразово вступав у суперечки з опозицією, представниками власної політичної команди та іншими впливовими посадовцями.
Минулого місяця Кулбергс також намагався не допустити виключення двох російських мільярдерів зі списку санкцій Європейського Союзу.
Після оприлюднення результатів екзит-полів прем'єр назвав підсумок голосування великою довірою з боку виборців.
"Це величезна, величезна довіра з боку виборців", - сказав Кулбергс латвійському телебаченню.
За його словами, громадяни хочуть змін, більш прямого спілкування з владою та бачать економіку одним із головних пріоритетів країни.
Перемога "Об'єднаного списку" може дати Кулбергсу сильні позиції під час переговорів про майбутню коаліцію.
Разом із двома нинішніми партнерами по уряду - "Новою єдністю" та "Національним альянсом" - прем'єр потенційно може заручитися підтримкою близько 60 депутатів.
Водночас "Союз зелених і фермерів", який входив до нинішнього правлячого альянсу, не зміг пройти до парламенту.
Новий уряд Латвії формуватиметься на тлі зростання безпекових ризиків у регіоні. Країна межує з Росією та Білоруссю і останніми роками послідовно посилює захист своїх кордонів.
Латвія також збільшує оборонні видатки та планує довести їх до 5% ВВП. Такі кроки відбуваються на тлі повідомлень про активізацію російської диверсійної діяльності та погроз Москви щодо європейських оборонних підприємств, які допомагають Україні.
Латвія є членом ЄС і НАТО та від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із найактивніших прихильників України.
За словами Кулбергса, його країна з міркувань безпеки зберігає на своїх серверах близько 20% даних українського уряду.
Очікується, що після перемоги "Об'єднаного списку" Латвія продовжить нинішній курс на підтримку України.
Водночас у країні є значна російськомовна меншина - найбільша серед трьох балтійських держав. Її голоси на виборах намагалися залучити кілька політичних сил.
"Латвія на першому місці" отримала 13,1% голосів і посіла друге місце, тоді як "Прогресисти" набрали 7,8%.
Нагадуємо, Литва, Латвія та Естонія посилюють оборону через загрозу з боку Росії та готуються до можливого конфлікту. Литва укріплює кордон із Білоруссю протитанковими ровами, бетонними загородженнями, камерами та сенсорами.
Також країни Балтії активно розвивають безпілотні системи, використовуючи досвід України.