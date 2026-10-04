Партия проукраинского премьера Латвии одержала победу на выборах с рекордным результатом

Это лучший результат, который одна партия получала на парламентских выборах в Латвии с момента восстановления независимости страны в 1991 году.

Для самого Кулбергса выборы явились важным испытанием. 47-летний политик пришел на должность премьер-министра только в мае после распада предыдущего правительства. Причиной политического кризиса стала, в частности, критика реакции власти на вторжение беспилотника.

Кулбергс – относительно новая фигура в латвийской политике. После назначения главой правительства он сделал ставку на прямое общение с гражданами и регулярно публикует в социальных сетях видео о своей работе.

Премьер также известен жесткой манерой политической коммуникации. Он неоднократно вступал в споры с оппозицией, представителями своей политической команды и другими влиятельными чиновниками.

В прошлом месяце Кулбергс также пытался не допустить исключение двух российских миллиардеров из списка санкций Европейского союза.

После обнародования результатов экзит-полов премьер назвал результат голосования большим доверием со стороны избирателей.

"Это огромное, огромное доверие со стороны избирателей", – сказал Кулбергс латвийскому телевидению.

По его словам, граждане хотят перемен, более прямого общения с властью и видят экономику одним из главных приоритетов страны.

Что значит результат выборов

Победа Объединенного списка может дать Кулбергсу сильные позиции во время переговоров о предстоящей коалиции.

Вместе с двумя нынешними партнерами по правительству – "Новым единством" и "Национальным альянсом" – премьер потенциально может заручиться поддержкой около 60 депутатов.

В то же время "Союз зеленых и фермеров", входивший в нынешний правящий альянс, не смог пройти в парламент.

Новое правительство Латвии будет формироваться на фоне роста рисков безопасности в регионе. Страна граничит с Россией и Беларусью и в последние годы последовательно усиливает защиту своих границ.

Латвия также увеличивает расходы на оборону и планирует довести их до 5% ВВП. Такие шаги проходят на фоне сообщений об активизации российской диверсионной деятельности и угрозах Москвы относительно европейских оборонных предприятий, которые помогают Украине.

Латвия и поддержка Украины

Латвия является членом ЕС и НАТО и с самого начала полномасштабного вторжения России остается одним из самых активных сторонников Украины.

По словам Кулбергса, его страна по соображениям безопасности хранит на своих серверах около 20% данных украинского правительства.

Ожидается, что после победы "Объединенного списка" Латвия продолжит нынешний курс в поддержку Украины.

В то же время в стране значительное русскоязычное меньшинство - крупнейшее среди трех балтийских государств. Ее голоса на выборах пытались привлечь несколько политических сил.

"Латвия на первом месте" получила 13,1% голосов и заняла второе место, в то время как "Прогрессисты" набрали 7,8%.